Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Украина допускает обращение в суд ООН

Официальное решение еще не принято, так как впереди – проведение многих обязательных процедур.

Украинская сторона допускает, что будет вынуждена обратиться в Международный суд ООН в споре с Ираном по делу о сбитом самолете МАУ. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, пишет "Интерфакс-Украина".

Однако официальное решение еще не принято, так как впереди – проведение многих обязательных процедур.

"Нам, безусловно, очень нужна серьезная юридическая команда, потому что это будет очень серьезный поединок, и с самого первого дня мы не исключаем, готовимся к тому, что раньше или позже придется пойти в суд ООН, и заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование мы сможем, исключительно сформировав надлежащую доказательную базу. Чем сильнее база, тем больше шансы быстрее договориться", – сказал он.

Енин отметил, что Украина не менее четырех раз отправляла ноты с предложением как можно раньше начать переговоры.

"В то же время ни одного формального ответа мы не получали, и об их желании говорить мы слышим преимущественно из каких-то интервью", – пояснил замглавы МИД.

Енин подчеркнул, что целью переговорного механизма, базируясь на данных технического расследования, уголовного процесса, является установить международную ответственность Ирана, добиваться не только извинений, но и гарантий неповторения соответствующих инцидентов в будущем, а также получить компенсации.

Кроме того, Енин отметил, что в досудебном порядке можно урегулировать все вопросы за два года. Однако, если обратиться в Международный суд ООН, то на рассмотрение дела понадобится гораздо больше лет.

Ранее президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном. В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Ранее стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших при крушении пассажирского лайнера МАУ, который был сбит в январе под Тегераном. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линд

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.