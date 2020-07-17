Степанов назвал основное условие отрытия границ ЕС для украинцев

В течение двух недель количество случаев Covid-19 не должно превышать 460-480 больных.

В Украине темпы распространения коронавируса за последние 14 дней превышают те нормы, которые для себя обозначили в странах Европы.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

В частности, Степанов назвал основное условие открытия европейских границ для украинских туристов.

"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", – уточнил он.

Отметим, критерии ЕС такие: количество новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС; стабильная или убывающая тенденция новых случаев; общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

1 июля ЕС открыл свои границы пока для 14 стран, но без Украины. Решение об открытии границ пересматривается раз в две недели.

В страны ЕС въезд пока разрешен дипломатам и украинцам, которые имеют рабочие или учебные контракты, вид на жительство в ЕС, а также тем, кто транзитом следуют через ЕС, и морякам, которые направляются на корабль. Остальным украинцам въезд пока закрыт.

С 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.