Медведчук призвал Зеленского защитить права украинцев от национал-радикалов

Украинцы страдают от преступных группировок, которые, прикрываясь национал-патриотическими лозунгами, совершают посягательства на права граждан. Такое мнение выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во втором открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Виктор Медведчук раскритиковал Владимира Зеленского, за ситуацию, когда ни праоохранительные органы, ни судебная система не способны пресечь посягательства на права граждан со стороны национал-радикалов.

"Как юрист юристу считаю необходимым напомнить, что должность Президента – это должность Гаранта соблюдения Конституции. При этом Конституция – инструмент защиты народа, а Президент – защитник народа. Украинский народ сегодня, как никогда ранее, нуждается в Вашей защите", – говорится в обращении.

Народный депутат напомнил, что монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не "национал-радикалам, которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях".

Виктор Медведучк также призвал президента Зеленского, "получившего "высочайший за всю историю Украины мандат народного доверия", сделать выбор и определиться, чьи интересы он представляет.

"Пришло время, Владимир Александрович, определиться, с кем Вы – с жертвой или с палачом, с людьми, поставившими себя над законом, или с гражданами, которых Вы, как Гарант соблюдения Конституции, должны защитить. Либо Вы на стороне Закона, либо Вы становитесь на сторону тех, кто вытирает о него ноги. Сделайте свой выбор", – добавил Медведчук.