Баловни фортуны. Как чиновники и депутаты декларируют крупные выигрыши

Начиная с 2015 года, депутаты и чиновники указали в своих декларациях выигрыши в азартные игры на общую сумму почти 8 млн грн. Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Павлюк стал одним из последних, пополнивших ряды везунчиков: его приз составил 900 тыс. грн. Самый "азартный" нардеп страны — Олег Ляшко: хоть он и выиграл чуть меньше денег, зато ему везло три раза

Ежегодно "везет" и заведующему сектором судебной работы юридического отдела Львовской городской администрации: Ярослав Цибрух четыре года подряд декларирует выигрыши от букмекерских ставок.

Секреты своего фарта баловни фортуны не раскрывают, обходятся коротким: "Я просто купил билет". Однако уже давно не секрет, почему она благосклонна именно к госслужащим и депутатам.

В мировой практике игорный бизнес — один из самых распространенных способов отмывания денег. Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, объяснила Фокусу, как это происходит на деле. "У человека есть некая сумма, полученная нелегальным способом, которую нужно легализовать. Имеются связи в букмекерских компаниях или среди лотерейщиков. Сумма вносится наличными и оформляется как выигрыш уже через банковский перевод. Чтобы не возникало лишних вопросов, лотерейщики даже могут напечатать специальный тираж билетов и выигрышный оформить на нужного человека. Также большой плюс лотереи в том, что сохраняется анонимность до последнего этапа оформления приза", — говорит Томашевская.

По оценкам экспертов, цены на "эксклюзивные услуги" букмекерских контор и лотерейщиков могут достигать суммы в половину "выигрыша".

(Инфографика: Людмила Лысак)

Александра Томашевская отмечает, что способов легализовать незаконную прибыль много. Случается, что в декларациях просто значатся "приз" и сумма без уточнения, каким образом был получен выигрыш. "Есть специализированные издания, которые, например, раз в квартал разыгрывают квартиры, машины или денежные призы. Здесь нет никаких комбинаций цифр или рулетки. В это издание обращается человек, которому, скажем, нужно дать взятку конкретному лицу, но чтобы нельзя было подкопаться с точки зрения закона. Через какое-то время на страницах такого издания объявляют победителя розыгрыша", — рассказывает налоговый консультант.

Цены на "эксклюзивные услуги" букмекерских контор и лотерейщиков могут достигать суммы в половину "выигрыша"

Организаторам таких схем приходится платить и налоги. По словам Ростислава Кравца, старшего парт­нера адвокатской компании "Кравец и партнеры", все выигрыши финансового характера, так же, как и различные подарки и призы, облагаются налогами: 18% от суммы плюс 1,5% — на поддержку армии.

"Данная ставка налога распространяется как на выигрыши в интернет-сервисах и офлайн-казино, так и на выигрыши в лотереях — без разницы, какой они формы собственности. Плательщик налога — лицо, осуществляющее начисление выигрыша. То есть налог будет уплачен самим казино или букмекерской компанией, а победитель получает свой выигрыш минус 19,5%", — говорит Фокусу Ростислав Кравец.

Адвокат считает, что задекларированный выигрыш в лотерею — это необязательно взятка. Случается, что чиновник легализует деньги "из-под матраса", которые ранее не указывал в декларациях, если они ему срочно понадобились.

Как бы там ни было, сегодня мало кто поверит, что украинские депутаты и чиновники настолько везучие, чтобы постоянно выигрывать крупные суммы. "Выигрыш в лотерею — это слишком примитивный способ отмывания денег. Уж лучше бы депутаты картины писали и продавали бы их через интернет или, как Виктор Янукович: написал книгу и получил за нее гонорар в размере 16 млн. Но, видимо, те, кто прибегает к лотерейным аферам, никакими талантами не обладают", — подытоживает Томашевская.