В ООН выразили недовольство языковой политикой в Украине

Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного до сих пор вызывает обеспокоенность международной Организация Объединенных Наций.

Несмотря на ряд положительных сдвигов, закон все еще имеет ряд проблем с учетом прав человека, сообщили агентству УНИАН в Специальной мониторинговой миссии ООН.

"Закон регулирует использование украинского языка как единственного государственного языка во многих сферах общественной жизни, но не регулирует использование языков меньшинств. При отсутствии обновленного законодательства о меньшинствах, ряд положений закона, которые уже применяются, могут поставить под угрозу права меньшинств", – отметили в украинском представительстве Организации.

В связи с этим в ООН призывают Кабмин Украины и Верховную Раду разработать закон о реализации прав национальных меньшинств и коренных народов "без неоправданных задержек и путем инклюзивных консультаций с представителями национальных меньшинств и коренных народов".

Кроме того, правительству Украины порекомендовали избегать необоснованного различия между официальными языками Европейского Союза и другими языками национальных меньшинств и предоставления преференций первым.

"Правила проведения выпускных экзаменов по окончании заведений общего среднего образования и вступительных экзаменов в государственные университеты и другие государственные учебные заведения должны учитывать использование языков меньшинств как языков преподавания в образовательной системе", – сказано в рекомендациях.

Подчеркивается, что требования по применению языков в коммерческой сфере, особенно в рекламе, должны уважать право на свободу выражения взглядов граждан.

"Методы контроля за реализацией официальной языковой политики должны базироваться на мерах стимулирования, а не на системе санкций", – заключили международные эксперты.

Напомним, в июле прошлого года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".