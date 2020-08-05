В ООН выразили недовольство языковой политикой в Украине
Кабмину рекомендовали перестать делать преференции языкам стран Евросоюза перед другими языками национальных меньшинств Украины.
Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного до сих пор вызывает обеспокоенность международной Организация Объединенных Наций.
Несмотря на ряд положительных сдвигов, закон все еще имеет ряд проблем с учетом прав человека, сообщили агентству УНИАН в Специальной мониторинговой миссии ООН.
"Закон регулирует использование украинского языка как единственного государственного языка во многих сферах общественной жизни, но не регулирует использование языков меньшинств. При отсутствии обновленного законодательства о меньшинствах, ряд положений закона, которые уже применяются, могут поставить под угрозу права меньшинств", – отметили в украинском представительстве Организации.
В связи с этим в ООН призывают Кабмин Украины и Верховную Раду разработать закон о реализации прав национальных меньшинств и коренных народов "без неоправданных задержек и путем инклюзивных консультаций с представителями национальных меньшинств и коренных народов".
Кроме того, правительству Украины порекомендовали избегать необоснованного различия между официальными языками Европейского Союза и другими языками национальных меньшинств и предоставления преференций первым.
"Правила проведения выпускных экзаменов по окончании заведений общего среднего образования и вступительных экзаменов в государственные университеты и другие государственные учебные заведения должны учитывать использование языков меньшинств как языков преподавания в образовательной системе", – сказано в рекомендациях.
Подчеркивается, что требования по применению языков в коммерческой сфере, особенно в рекламе, должны уважать право на свободу выражения взглядов граждан.
"Методы контроля за реализацией официальной языковой политики должны базироваться на мерах стимулирования, а не на системе санкций", – заключили международные эксперты.
Напомним, в июле прошлого года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".