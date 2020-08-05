Четвертый украинский президент Виктор Янукович, сбежавший в 2014 году, в период Революции Достоинства, в Россию, не перестает бояться за свою жизнь.

Об этом в эфире телеканала Newsone рассказал бывший нардеп и председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин.

Он утверждает, что Янукович для того, чтобы оставаться неузнанным в общественных местах, использует самые современные и продвинутые технологии в области грима.

"Гримируется до неузнаваемости, что фактически человек, который его хорошо знает и находится в 2-3 метрах от него, его (Януковича. – Ред) не узнает", – сообщил Добкин.

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Добкин также добавил, что лично загримированного беглого президента не видел, но подобную информацию ему сообщил его знакомый из России, чьим словам Добкин полностью доверяет.

Кстати, в начале июля свой день рождения президент-беглец отгулял в российском Сочи в компании бывшего президента России Дмитрия Медведева. Гостей на банкете заставили сдать тест на COVID-19.

Отметим, 24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины). В Офисе генпрокурора считают, что заочный арест Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.