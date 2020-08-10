Иран отказался компенсировать Украине стоимость сбитого "Боинга"
Иран заявил, что возместить стоимость самолета Украине должны европейские страховщики.
Иран не будет выплачивать "Международным авиалиниям Украины" финансовую компенсацию за сбитый над Тегераном пассажирский самолет МАУ в январе этого года.
Об этом заявил глава глава Центральной страховой компании Ирана Голамреза Сулеймани, передает агентство Reuters.
"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании и должны выплатить компенсацию", – сказал Сулеймани.
Как сообщает агентство, комментарий Сулеймани касался только самолета и компании МАУ, а не возмещений семьям погибших пассажиров и членов экипажа, о которых сейчас идут переговоры с Украиной.
Сообщается также, что Европейские авиационные страховщики пока не комментировали возможность выплат за самолет.
Напомним, 8 января 2020 года Революционная гвардия Ирана сбила самолет "Международных авиалиний Украины" ракетой "земля-воздух" сразу после того, как он вылетел из Тегерана. Позже Тегеран признал этот инцидент "катастрофической ошибкой" сил, находившихся в состоянии повышенной боевой готовности во время обострения политической ситуации Ирана с США.
Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о возмещениях жертвам катастрофы самолета МАУ, однако позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные реституции семьям и родственникам погибших.