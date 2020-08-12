Кабмин назначил Тараса Шевченко замминистра культуры

Кабинет министров Украины назначил на должность заместителя министра культуры Тараса Шевченко. Об этом у себя в Facebook написал министр культуры Александр Ткаченко.

Тарас Шевченко будет заниматься вопросами информационной политики, безопасности и медиа. На данный момент Шевченко работает директором Центра демократии и верховенства права, ранее был сооснователем движения ЧЕСНО.

Напомним, бывший гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко был назначен на должность министра культуры в июне 2020 года. Во избежание конфликта интересов Ткаченко продает свою долю в акционерном обществе "Одесская киностудия". Но киноиндустрия продолжает быть сферой его интересов - Минкульт уже выделил 100 млн гривен на патриотические сериалы.