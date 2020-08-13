Переговоры трехсторонней контактной группы в Минске не будут прекращаться, несмотря на массовые акции протеста на улицах белорусских городов.

Об этом он заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Борисполе.

По его словам, ближайшая встреча планируется на вторник, 18 августа.

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом. Я уверен, что процесс не остановится", – заявил он.

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По словам Зеленского, встреча будет в новом формате под председательством Леонида Кравчука.

Зеленский сообщил, что среди главных вопросов, которые будут обсуждаться на ТКГ – это продолжение режима тишины и вопрос обмена пленным. А в списках с украинской стороны около 100 человек.

Ранее Кравчук заявил, что делегация в Минске не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". По его словам, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера".

Недавно Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободных экономических зон.

Также Кравчук хочет ввести в переговорный процесс по поводу войны на востоке Украины человека или людей, которые "хорошо знают Донбасс".