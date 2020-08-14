Зеленский не поедет в Беларусь до стабилизации ситуации, – Кулеба

В МИД Украины посоветовали Минску сначала "наладить диалог между белорусской властью и обществом".

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь до стабилизации ситуации.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украинского радио".

"Я думаю, что, пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты. Сейчас главная задача – с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусской властью и обществом", – сказал Кулеба.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине переживают за все, что происходит в Беларуси и призвал власти соседней страны воздержаться от незаконных задержаний и насилия.

Напомним, Офис президента сообщал, что Зеленский планировал в октябре осуществить рабочий визит в Беларусь, в рамках которого планируется встреча с президентом Беларуси.