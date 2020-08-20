Цепочка фейков. СБУ отрицает свою причастность к попытке "похищения" главаря боевиков на Донбассе

В пресс-центре ведомства уточнили, что подобными действиями Россия в очередной раз показывает, что "защищает и поддерживает боевиков".

Служба безопасности Украины опровергла причастность к якобы попытке похитить главаря боевиков на Донбассе с территории России. Ранее сегодня с таким заявлением выступила Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ отметили, что обнародованная информация является продолжением "цепи обычных фейков российской стороны".

"И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что каждый боевик, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должен понести ответственность.

"И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - добавили в СБУ.

В четверг, 20 августа, ФСБ России выступила с заявлением о якобы срыве спецоперации СБУ по похищению одного из лидеров боевиков на Донбассе. В итоге, были задержаны семь человек – организаторы похищения, которые якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

По данным ФСБ, похитить должны были лицо, принимавшее активное участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Российская сторона утверждает, что украинские спецслужбы привлекали группу задержанных к подготовке еще нескольких похищений и убийств россиян.

"По указанию украинской спецслужбы члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда задач выезжали на территорию "ДНР", - добавили в ФСБ.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ, который установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил и пытался получить секретную информацию об украинских военных разработках в области ракетостроения.