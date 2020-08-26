Зеленский пообещал Помпео не вмешиваться в американские выборы

Президент Владимир Зеленский обещает не допустить вмешательства Украины в американские выборы.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео, передает сайт президента.

Во время беседы с Помпео президент заявил, что не допустит какого-либо вмешательства Украины в избирательный процесс США.

"Любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым международным вопросам, в частности о ситуации в Беларуси.

"Главное – чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что воля белорусского народа будет реализована в ближайшее время.

Президент Зеленский проинформировал госсекретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Помпео приветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.

Отметим, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что в случае победы на выборах его администрация предоставит Украине летальное оружие. Об этом он сказал в поздравительном заявлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

Ранее Зеленский назвал американскую военную помощь признаком прочного партнерства.