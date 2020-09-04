Украина запретила въезд госсекретарю Венгрии: МИД назвал причину

Государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Венгрии Янош Потапи не смог приехать в Закарпатскую область на открытие отремонтированной венгерской школы.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Невозможность въезда связана с введенными правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера", – подчеркнули в ведомстве.

По данным Европейской правды, Потапи планировал 3 сентября побывать на открытии школы №10 в Ужгороде, реконструированной на деньги венгерского правительства. Но его приезд был заблокирован из-за недавнего решения Кабмина Ураины о запрете въезда иностранцев в связи с эпидемией коронавируса.

Недавно сайт мадьярского меньшинства Karpatalja распространил заявление венгерского консула Ласло Углу о том, что Киев якобы отказался сделать исключение для правительственной делегации из Будапешта и пропустить ее в Украину. В МИД назвали высказывания консула недопустимыми.

"Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинско-венгерских отношений. Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы", – заявили в МИДе.

Министерство решило пригласить на разговор посла Венгрии в Украине.

Отметим, с 1 сентября правительство Венгрии ужесточило правила въезда в страну в связи со второй волной пандемии COVID-19. Доступ в страну сохраняется только для членов семей граждан Венгрии, носителей разрешения на постоянное или временное жительство, дипломатов, профессиональных спортсменов и лиц, переболевших коронавирусной инфекцией в последние полгода. Впрочем, сохраняется возможность транзита через страну.