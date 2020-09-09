Горсовет Ивано-Франковска обжаловал в суде деление Украины на эпидемические зоны

Суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

Городской совет Ивано-Франковска подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором требует признать незаконным решение Кабмина о присвоении регионам Украины уровней эпидемиологической опасности.

Как сообщается на сайте ОАСК, Ивано-Франковский горсовет оспаривает постановление правительства №641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий", в связи с коронавирусом.

"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправными и недействительными пункты 1-36 постановления", – указано на сайте суда.

Всего в постановлении 49 пунктов. Таким образом горсовет хочет отменить все основные введенные Кабмином 22 июля противоэпидемиологические меры.

"Также соответствующим постановлением определен ряд запретов в зависимости от установления уровня эпидемической опасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску", – написала пресс-служба ОАСК.

31 августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал у правительства вывести город из "красной зоны" и пригрозил, что городской совет намерен решать этот вопрос в судебном порядке. В частности, по словам Марцинкива, заявление в суд будет основано на недавнем решении КСУ признать неконституционным введение карантинных ограничений.

Кроме Франковска, в суд решил обратиться горсовет Черновцов, а мэр Тернополя отказался усиливать карантин и пообещал защищать это решение аналогичным способом.