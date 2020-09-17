Юрченко не могут вручить подозрение, потому что тот закрылся в доме и никого не впускает, – СМИ
Правоохранители не могут силой войти в дом наредпа из-за отсутствия ордера.
Нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко не могут вручить подозрение, которое сегодня подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает PavlovskyNews со ссылкой на источник в НАБУ.
По их информации, Юрченко закрылся в своем доме и никого туда не впускает. К нему уже приехали работники НАБУ и САП САП, но подозрение они еще не передали.
Правоохранители не могут силой войти в дом наредпа из-за отсутствия ордера. Однако его в ближайшее время должна подписать генпрокурор Ирина Венедиктова.
Напомним, по данным НАБУ, помощник депутата Александра Юрченко Иван Фищенко взял 13 тысяч долларов за внесение правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.