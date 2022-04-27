Задержанный на блокпосте экс-"слуга" Юрченко написал заявление на военных (фото)

В качестве свидетеля задержания на блокпосту Юрченко, прокуратура вызвала на допрос депутата Киевсовета Александра Погребиского.

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Внефракционный народный депутат и бывший член политической партии "Слуга народа" Александр Юрченко написал заявление в военную прокуратуру на бойцов, которые 8 апреля задержали его на блокпосту из-за отсутствия документов на оружие. Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Погребиский, которого в рамках этого дела вызвали как свидетеля на допрос в прокуратуру.

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"Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля, по факту возможных неправомерных действий ( я так понимаю военных, что были на блокпосте), когда задержали нардепа Юрченко. То есть Юрченко реально написал заявление на военных!" — написал он.

Напомним, что украинские военнослужащие задержали нардепа Юрченко на блокпосту за вызывающее поведение и провели с ним разъяснительную беседу. Во время разговора, нардеп вынужден был сменить тон и признал, что неправильно общался с бойцами территориальной обороны, после чего принес извинения за свое поведение.

Ранее скандальный депутат, которого исключили из фракции "Слуги народа" был фигурантом уголовного производства по подозрению в получении взятки и попытке подкупа других нардепов. Также Юрченко стал участником ДТП во Львове летом прошлого года. По результатам экспертизы было установлено, что нардеп находился в состоянии наркотического опьянения.