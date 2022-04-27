Затриманий на блокпості колишній "слуга" Юрченко написав заяву на військових (фото)

Як свідка затримання на блокпосту Юрченка, прокуратура викликала на допит депутата Київради Олександра Погребиського.

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Позафракційний народний депутат і колишній член політичної партії "Слуга народу" Олександр Юрченко написав заяву до військової прокуратури на бійців, які 8 квітня затримали його на блокпосту через відсутність документів на зброю. Про це у Facebook повідомив депутат Київради Олександр Погребиський, котрого в межах цієї справи викликали як свідка на допит до прокуратури.

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"Мене викликають на допит як свідка, за фактом можливих неправомірних дій (я так розумію військових, що були на блокпості), коли затримали нардепа Юрченка. Тобто Юрченко реально написав заяву на військових!" — написав він.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці затримали нардепа Юрченка на блокпосту за обурливу поведінку і провели з ним роз'яснювальну бесіду. Під час розмови нардеп змушений був змінити тон і визнав, що неправильно спілкувався з бійцями територіальної оборони, після чого вибачився за свою поведінку.

Раніше скандальний депутат, якого виключили з фракції "Слуги народу", був фігурантом кримінального провадження за підозрою в отриманні хабара та спробі підкупу інших нардепів. Також Юрченко став учасником ДТП у Львові минулого літа. За результатами експертизи було встановлено, що нардеп перебував у стані наркотичного сп'яніння.