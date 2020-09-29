По сюжету нового ролика, Ирина Верещук не дает покоя мужчине, который выбросил мусор мимо урны.

Народный депутат и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук опубликовала в TikTok очередной предвыборный ролик.

"Пани мэр не позволит замусоривать столицу", – сказано в описании ролика.

По сюжету нового ролика, Верещук в желтом дождевике преследует мужчину, который выбросил мусор мимо урны. Кандидат в мэры столицы появляется везде, куда нарушитель порядка пытается от нее убежать: в машине, в лифте и даже в санузле.

В финале ролика молодой мужчина возвращается на "место преступления", поднимает свою бумажку и кидает ее в урну. Довольная Верещук аплодирует.

Напомним, ранее Верещук выбрала образ Мэри Поппинс для агитационного ролика. На съемках видео она "летала" в желтом плаще и с зеленым зонтиком.

Ирина Верещук, которая твердо намерена победить Виталия Кличко на предстоящих выборах, отвоевывает электорат не только "летая" над городом во время съемок в рекламном ролике, но и в соцсетях. Так, в ролике Ирина Верещук скептически смотрит одно из видео в TikTok своего конкурента Виталия Кличко, где он танцует в вышиванке.

20 сентября президент Владимир Зеленский на конференции Киевской городской организации "Слуги народа" представил кандидата в мэры Киева Ирину Верещук.