Зеленский уволил Фокина из ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Соответствующий указ №414/2020 президент подписал в среду, 30 сентября. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отмечается, что для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины, сообщается на сайте главы государства.

"Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", – сказано в сообщении.

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Зеленский отметил, что представлять государство на любом уровне – это не шанс для личных взглядов и амбиций, это – безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа.

Президент заверил, что работа украинской делегации в ТКГ продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. А главной целью делегации, как и всего государства, как заявили в ОП, является возвращение исключительно на украинском условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установления длительного мира.

Отметим, недавно Витольд Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.