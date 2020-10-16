Финансирование всеукраинского опроса будет законным, – Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что украинцы могут быть "удивлены источником финансирования всеукраинского опроса. Об этом он сказал в эфире "Право на владу".

"Это будет не из госбюджета... Кто это будет финансировать – вы далеко не все способы перечислили. Я думаю, что все мы будем приятно удивлены, потому что и способ проведения, и способ финансирования будут подностью соответствовать закону", – сказал Стефанчук на вопрос о том, какие деньги будут потрачены на опрос: государственные, частные, средства политических партий или донорские.

На вопрос, означает ли это, что опрос профинансирует президент Украины Владимир Зеленский, Стефанчук ответил: "Это возможный вариант".