Венгерского топ-чиновника не пустили в Украину из-за агитации на выборах в Закарпатье

В октябре МИД Украины запретил посещать страну нескольким венгерским чиновникам, которые на местных выборах призывали голосовать за "Партию венгров Украины".

24 ноября Иштвана Грежи, уполномоченного правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью, не пустили на территорию Украины. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что поводом для этого стал запрет на въезд в страну, который ввели из-за нарушения венгерским чиновником положений Избирательного кодекса Украины, запрещающих иностранцам агитировать за участников избирательного процесса.

"Решение о запрете въезда гражданам иностранных государств принимается в соответствии с существующим в правовом поле Украины порядке. В случае с господином Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине — участника избирательного процесса", — сообщили в МИДе.

В министерстве подчеркнули, что решение не касается сферы международных отношений, и запрет связан исключительно с действиями Грежи как гражданина.

"Согласно установленному порядку, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу Украины", — отметили в МИДе.

По информации "Европейской правды", чиновника не пропустили в страну на пункте "Лужанка" в Закарпатской области. После часового ожидания на границе он поехал обратно в Венгрию.

Отметим, в день местных выборов 25 октября глава МИДа Венгрии публично призвал жителей Закарпатья отдать свой голос за "Партию венгров Украины". На следующий день МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, чтобы вручить ему ноту протеста из-за вмешательства Венгрии в местные выборы.

26 октября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они запретили двум венгерским чиновникам въезжать в Украину и инициировали введение запрета еще нескольким венграм, которые вмешивались в избирательную кампанию на Закарпатье. 6 ноября Кулеба сообщил, что договорился с венгерской стороной "перевернуть страницу" после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог.