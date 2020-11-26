Конституционный суд своими решениями может развернуть Украину на 180 градусов, – Данилов

Секретарь СНБО считает судебную систему в нынешнем ее виде "небезопасной для страны".

В украинском законодательстве нет четкого толкования того, чем должен заниматься Конституционный суд Украины. Это одна из основных причин нынешнего кризиса, связанного с КСУ. Об этом в интервью Фокусу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Почему одни законы суд анализирует на предмет конституционности, а другие нет? Разрешение проводить такой избирательный анализ – большая ошибка. Некоторые пользуются этой возможностью и получают нужные решения в нужное время", – сказал он.

По мнению Данилова, все принятые парламентом законы должны поступать в КСУ, и если на протяжении, например, полугода суд не вынесет решения, то закон автоматически признается соответствующим Конституции.

Он напомнил, что решение о неконституционности указа президента о назначении директора НАБУ Артема Сытника суд принял через пять лет после его подписания. "Неужели в КСУ с самого начала не понимали, что указ был неконституционным? Если понимали, то что это за "молчание ягнят"?!", – удивляется Данилов.

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Он отметил, что при внесении в 2016 году изменений в Конституцию в части правосудия, были фактически убраны все нормативные предохранители в отношении КСУ. В результате "сегодня судьи ни за что не отвечают, уволить их нельзя, зато они получают высокие зарплаты".

Глава СНБО считает, что КСУ часто принимает спорные решения с точки зрения развития государства. "То, что мы имеем сейчас, действительно опасно для нашей страны. Мы не знаем, какое судьи завтра примут решение, не исключено, что оно сможет развернуть Украину на 180 градусов", – сделал вывод Данилов.

При этом он скептически высказался о возможности законодательным путем урегулировать нынешний кризис: "Любой закон, принятый ВР, попадет в КСУ, а кто там будет сам себя судить?"

КСУ состоит из 18 судей (по шесть человек назначают президент, Верховная Рада и съезд судей Украины), которые избираются на конкурсной основе. Сейчас же в КСУ только 15 судей, три должности вакантные.

Без согласия КСУ ни один его судья не может быть задержан или уволен. Также судьи имеют иммунитет относительно принятых ими решений, то есть они не отвечают за свое голосование (исключением является преступление или дисциплинарное правонарушение).

В Конституции Украины и законе "О Конституционном Суде Украины" нет механизма роспуска состава суда. Есть лишь основания для увольнения отдельных судей. Это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке.

Напомним, Данилов 29 октября написал: "Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины". Это заявление было сделано после резонансного решения КСУ отменить уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признать неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточному доступу к реестру деклараций и мониторингу образа жизни.