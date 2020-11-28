Арахамия сказал, когда может быть принят госбюджет-2021

В установленные Бюджетным кодексом сроки парламент не укладывается.

Верховная Рада может принять госбюджет на следующий год во втором чтении в течение двух недель.

Об этом 28 ноября перед совещанием лидеров парламентских фракций заявил народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "РБК-Украина".

"Выглядит так, что бюджет согласовали в конце концов с МВФ, дефицит согласовали. И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем", – сказал он.

Арахамия считает, что в парламенте найдутся голоса для принятия документа.

По его словам, госбюджет могут поддержать фракция ВО "Батьківщина", а также депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра", которые голосовали за законопроект в первом чтении.

Однако названные Арахамией сроки голосования за бюджет означают, что в установленный Бюджетным кодексом срок (до 1 декабря) парламент не укладывается.

Отметим, 26 ноября Кабмин на внеочередном заседании принял доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Он был согласован с МВФ. Всего на год запланировано 1092 млрд доходов и 1328 млрд грн расходов.