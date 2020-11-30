Разумков рассказал, будет ли работать Рада в случае введения локдауна в Украине (видео)

Дмитрий Разумков допустил, что могут быть изменения в графике работы парламента.

Верховная Рада продолжит работать в случае введения локдауна. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге.

"В отличие от кого бы то ни было Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет", – сказал Разумков.

По его словам, могут быть изменения в графике работы парламента, например, проводиться меньше пленарных заседаний, и они могут быть сокращены, а также депутаты будут работать в онлайн-режиме в комитетах, но ВРУ будет продолжать выполнять свои функции.

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Согласно календарному плану, в декабре ВР будет работать в пленарном режиме на текущей недели, а также с 15 по 18 декабря.

Говоря о возможности введения локдауна в ближайшее время, Разумков отметил, что нужно быть готовым к этому. Он напомнил, что решение о локдауне принимает правительство, но парламент выдвинул жесткое условие, что Кабмин, по крайней мере, за неделю должен предупредить о таком решении.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.