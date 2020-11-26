Украинцев обещают предупредить о локдауне за неделю до его введения

В Минздраве также сказали, когда заканчиваются ограничения карантина выходного дня.

В случае введения в Украине локдауна граждане будут уведомлены о нем заранее.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "112 Украина".

"Я думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать. Так же, как о карантине выходного дня, до внедрения его на заседании правительства в среду за неделю до этого мы начали говорить, что у нас есть такая инициатива и что мы хотим ее внедрить, с чем это связано и что мы хотим сделать", – отметил министр.

Он также напомнил, что согласно постановлению Кабмина о введении на территории Украины карантина выходного дня, выходные 28-29 ноября – последние дни, когда действуют карантинные ограничения.

Отметим, ранее правительство обязали за 7 дней до начала действия карантинных запретов информировать об этом граждан.

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели.

В Офисе президента Украине и правительстве изучают несколько вариантов введения локдауна в период новогодних праздников из-за стремительного распространения коронавируса.