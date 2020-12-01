Недостаточно: эксперты Фокуса оценили работу Кабмина на 5 из 10

Основная критика в адрес премьера Дениса Шмыгаля и правительства в целом касается борьбы с эпидемией и ее последствиями.

Эксперты Фокуса оценили на "пять" работу украинского правительства из "десяти". Об этом говорится в рейтинге "Идем ко дну. Как эксперты оценили работу министров и глав ведомств в 2020 году".

Оценить эффективность министров мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл.

Основная критика в адрес премьера Дениса Шмыгаля и правительства в целом касается борьбы с эпидемией и ее последствиями. Речь идет об отсутствии эффективных мер и в плане подготовки медицины, и в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса, который теряет доходы от карантинных мер. Если первый карантин весной 2020 года общество восприняло как "тяжелую необходимость" ради времени для подготовки медицины к очередной волне коронавируса, то осенний карантин "выходного дня" стал поводом для резкой критики Шмыгаля и его методов, особенно в связи с отсутствием эффективных предложений по поддержке пострадавших от таких мер отраслей и компаний.

Медицина все еще не готова к массовому наплыву больных, что сейчас наблюдается по всей стране: больницы переполнены, для лечения не хватает кислорода, многих нуждающихся уже не госпитализируют. Созданный правительством фонд борьбы с COVID-19 очень помог программе президента "Большая стройка", в асфальт которой "закатали" миллиарды гривен. Тогда как на нужды медицины направили лишь около 35% средств этого фонда. Направили, но не освоили.

"Мы приняли ряд инициатив для бизнеса и людей, чтобы облегчить бремя экономического кризиса", — сообщает Денис Шмыгаль. Однако этих мер либо недостаточно, либо же они оказались неэффективными. Как не было эффективным и сотрудничество с МВФ в течение 2020 года — шли отдельные дискуссии, а очередного денежного транш страна так и не получила.

Из позитивного — отсутствие долгов по выплате пенсий и зарплат бюджетникам, вовремя разработанный проект госбюджета-2021, регулярные выпуски ОВГЗ Минфином для покрытия нужд бюджета, решение некоторых вопросов энергетического комплекса, работа над цифровизацией. Однако в период коронакризиса этих достижений слишком мало.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля являются необоснованными.