"Нет субстанции": в Кремле исключают встречу Зеленского и Путина в ближайшее время

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что встреча ради встречи не нужна никому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время. По его словам, для таких переговоров пока нет "субстанции".

Об этом передает ТАСС.

Песков отметил, что встреча ради встречи не нужна никому, к тому же она должна быть хорошо подготовлена. Он добавил, что этим сейчас занимаются помощники президентов.

"Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", – сказал Песков.

По его мнению, такой субстанцией могло бы стать выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже, который прошел 9 декабря 2019 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по случаю первой годовщины саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже заверил, что хотя путь к миру нелегкий, но "мы сможем".

После той встречи Зеленский отвел год на выполнение минских соглашений и прямые переговоры с Владимиром Путиным. Спустя время оказалось, что выбранная тактика малых шагов малоэффективна: Россия требует переходить к политической части договора, а выход из него может повлечь нежелательные последствия, об этом говорится в материале Фокуса "9 декабря заканчивается срок, отведенный Зеленским на выполнение Минска-2. Что дальше?"