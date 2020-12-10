Зеленский вернется к переговорам с Путиным по Донбассу, – советник Ермака

Украина настаивает на новой встрече лидеров "Нормандской четверки": лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Президент Владимир Зеленский решил отказаться от "плана Б" и будет продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Со времен последней встречи лидеров стран "Нормандской четверки" прошел один год. По словам Подоляка, за это время Зеленскому якобы удалось "сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту в течение всего срока его работы".

Ситуация существенно изменилась, и это позволяет действовать иначе, чем предполагалось год назад. "Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты", – сказал Подоляк.

Переговоры же при участии Путина являются самым эффективным инструментом. "Надо ли объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек, и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру?" – пояснил Подоляк. Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров "Нормандской четверки".

Зеленский по случаю годовщины саммита "Нормандской четверки" в Париже заверил, что хотя путь к миру нелегкий, но "мы сможем".

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки", вскоре после которой Зеленский отвел год на выполнение минских соглашений и прямые переговоры с Владимиром Путиным. Спустя время оказалось, что выбранная тактика малых шагов малоэффективна: Россия требует переходить к политической части договора, а выход из него может повлечь нежелательные последствия, об этом говорится в материале Фокуса "9 декабря заканчивается срок, отведенный Зеленским на выполнение Минска-2. Что дальше?"

В статье говорится, что отказываться от Минска Украина не спешит. В Офисе президента и Кабмине до сих пор считают минские соглашения единственным реальным документом, благодаря которому возможно разрешение конфликта на Донбассе. Кроме того, сейчас не лучший момент решать вопрос альтернативы Минску, считают эксперты. По крайней мере, надо подождать начала каденции новой администрации в США. Ближайшие месяцы турбулентности важно использовать Украине не для контактов с Россией, а для проведения по-настоящему доверительных консультаций с новой администрацией США.