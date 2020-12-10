Маруся Зверобой собралась на выборы в Раду от "Евросолидарности"

Зверобой определила "список врагов", с которыми придется побороться.

Ветеран АТО Маруся Зверобой пойдет на довыборы в Верховную Раду в Надвирнянского избирательного округа в Ивано-Франковской области. от партии "Европейская солидарность". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Европейская Солидарность" в полном составе поддержала мою кандидатуру для защиты и в помощь 87 округу. Спасибо "ЕС" за доверие. Интересует полная проблематика округа. Команда для решения уже есть. Округ почетный. Оппоненты максимально достойны первого предвыборного опыта. Имею серьезные причины выдвигаться, связанные с рисками для наших общин", — сообщила она.

О намерении баллотироваться она сообщила после встречи с лидером партии Петром Порошенко.

"Именно в ЕС я имею наибольшее количество собратьев, поэтому, кроме дополнительных возможностей что-то изменить, присоединиться к политическим киборгам было бы почетно для меня. А мои права народного депутата будут открыты всей нашей ветеранской, волонтерской патриотической общественности", – говорит Зверобой.

Кроме того, Зверобой определила "список врагов", с которыми придется побороться.

Глава "ЕС" Петр Порошенко сообщил, что официально избирательный процесс еще не стартовал, однако кандидатуру Зверобой поддерживают и партийцы, и ветеранские организации и добровольцы.

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Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен… Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она. В октябре 2019 года прокуратура открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. Расследует его ГБР. 5 февраля во время допроса в ГБР Зверобой вручили уведомление о подозрении. 10 февраля суд в качестве меры пресечения избрал ей личное обязательство. Зверобой должна носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию. 8 мая адвокат Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что суд снял с нее все процессуальные обязательства.