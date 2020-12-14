"Точно до конца карантина" – в "Слуге народа" рассказали, когда будет их финансовый отчет.

Согласно закону, до завершения срока действия карантина партии могут не публиковать свои финансовые отчеты. Поэтому в партии обещают сделать это конца карантина.

На брифинге в Верховной Раде нардеп от "Слуги народа" рассказал о причинах затягивания публикации финансовой отчетности партии за І квартал 2020 года, передает Украинская правда.

"Закон определил, что мы можем до конца карантина не сдавать отчет, поэтому мы выберем время, когда нам… когда мы будем готовы его сдать – и мы его обязательно сдадим. Пока мы закон не нарушаем.", — заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

По его словам, они точно это сделают задолго до завершения действия карантина. Также сообщается, что народный депутат ошибся с датой его завершения, назвав дату 1 февраля.

Отчеты всех партий парламента находятся в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров продлил действие карантина до конца февраля следующего года.

При этом также сообщается, что ужесточение карантина могут ввести раньше при определенных условиях.

Ранее Министерство Здравоохранения опубликовало инфографику с полным перечнем всех ограничений.