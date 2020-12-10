Минздрав опубликовал полный перечень запретов во время локдауна в Украине (инфографика)
Жесткий карантин (локдаун) в Украине вводят с 8 по 24 января.
10 декабря на официальном канале Министерства здравоохранения в Telegram появилась инфографика, которая рассказывает обо всех ограничениях, которые будут действовать в Украине во время жесткого карантина (локдауна) в январе 2021 года.
В частности, с 8 по 24 января 2021 года запрещена работа:
- заведений общественного питания (кроме доставки и заказов на вынос);
- торгово-развлекательных центров;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок национальной сборной при условии соблюдения противоэпидемиологических правил)
- непродовольственных рынков;
- образовательных учреждений (кроме садиков и специальных учреждений);
- массовых мероприятий (с рядом исключений; в частности, будет разрешена организация горнолыжного досуга);
- субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (с рядом исключений).
Будет разрешена работа:
- магазинам, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, препаратами медназначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами и топливом;
- учреждений по предоставлению финансовых услуг;
- операторов почтовой связи;
- учреждений медицинской и ветеринарной практики;
- автозаправочных комплексов (без зон питания);
- учреждений по техобслуживанию и ремонту транспортных средств;
- парикмахерских и салонов красоты (только по предварительной записи).
На странице Минздрава в Facebook написали, что, по предварительным прогнозам, если украинцы будут соблюдать ограничения во время локдауна, то количество новых случаев инфицирования коронавирусом по стране уменьшится приблизительно на 50%.
"Во время жесткого локдауна, согласно эпидемиологическим показаниям, уровень заболеваемости обычно снижается за три недели на 80%. Мы рассчитываем снижение инфицированных за этот период до 50%", — цитирует министра здравоохранения Максима Степанова пресс-служба Минздрава.
Министр отметил, что в новогодние праздники может случиться очередной всплеск заболеваемости COVID-19.
Также в Минздраве подчеркнули, что работа общественного и междугороднего транспорта во время локдауна не будет ограничиваться.
Напомним, 9 декабря министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем канале в Telegram опубликовал обращение, в котором уведомил, что работа транспорта по стране во время жесткого карантина в январе 2021 года не будет остановлена.
На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности". Министр Кабмина Олег Немчинов объяснил, что в правительстве решили выбрать датой начала локдауна 8 января опираясь на прогнозы секретариата СНБО и Минздрава по количеству новых случаев коронавируса.
На этом же заседании, 9 декабря, Кабмин решил продлить карантин в Украине до конца зимы, то есть до 28 февраля.