Минздрав опубликовал полный перечень запретов во время локдауна в Украине (инфографика)

Жесткий карантин (локдаун) в Украине вводят с 8 по 24 января.

10 декабря на официальном канале Министерства здравоохранения в Telegram появилась инфографика, которая рассказывает обо всех ограничениях, которые будут действовать в Украине во время жесткого карантина (локдауна) в январе 2021 года.

В частности, с 8 по 24 января 2021 года запрещена работа:

заведений общественного питания (кроме доставки и заказов на вынос);

торгово-развлекательных центров;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок национальной сборной при условии соблюдения противоэпидемиологических правил)

непродовольственных рынков;

образовательных учреждений (кроме садиков и специальных учреждений);

массовых мероприятий (с рядом исключений; в частности, будет разрешена организация горнолыжного досуга);

субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (с рядом исключений).

Будет разрешена работа:

магазинам, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, препаратами медназначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами и топливом;

учреждений по предоставлению финансовых услуг;

операторов почтовой связи;

учреждений медицинской и ветеринарной практики;

автозаправочных комплексов (без зон питания);

учреждений по техобслуживанию и ремонту транспортных средств;

парикмахерских и салонов красоты (только по предварительной записи).

На странице Минздрава в Facebook написали, что, по предварительным прогнозам, если украинцы будут соблюдать ограничения во время локдауна, то количество новых случаев инфицирования коронавирусом по стране уменьшится приблизительно на 50%.

"Во время жесткого локдауна, согласно эпидемиологическим показаниям, уровень заболеваемости обычно снижается за три недели на 80%. Мы рассчитываем снижение инфицированных за этот период до 50%", — цитирует министра здравоохранения Максима Степанова пресс-служба Минздрава.

Министр отметил, что в новогодние праздники может случиться очередной всплеск заболеваемости COVID-19.

Также в Минздраве подчеркнули, что работа общественного и междугороднего транспорта во время локдауна не будет ограничиваться.

Напомним, 9 декабря министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем канале в Telegram опубликовал обращение, в котором уведомил, что работа транспорта по стране во время жесткого карантина в январе 2021 года не будет остановлена.

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности". Министр Кабмина Олег Немчинов объяснил, что в правительстве решили выбрать датой начала локдауна 8 января опираясь на прогнозы секретариата СНБО и Минздрава по количеству новых случаев коронавируса.

На этом же заседании, 9 декабря, Кабмин решил продлить карантин в Украине до конца зимы, то есть до 28 февраля.