На заседании фракции "Слуга народа" заслушали кандидатуры на должности 4 министров

Министром энергетики может стать Юрий Витренко, образования — Сергей Шкарлет, аграрной политики — Роман Лещенко, по делам ветеранов — Юлия Лапутина.

Нардеп Александр Качура на своем канале в Telegram рассказал, что на заседании фракции "Слуга народа", состоявшемся 15 декабря, были заслушаны выступления основных кандидатов на должности сразу 4 министров:

Первого вице-премьера, министра энергетики Украины — Юрия Витренко (главы набсовета "Нафтогаза Украины"); Министра образования и науки — Сергея Шкарлета (и.о. главы Минобразования); Министра аграрной политики — Романа Лещенко (председателя Госгеокадастра); Министра по делам ветеранов — Юлии Лапутиной (заместителя начальника Департамента контрразведки в сфере информационной безопасности СБУ).

По словам Качуры, представители профильного комитета предложили на должность Министра по делам ветеранов своего кандидата, Порхуна Александра.

"В целом возражений не было практически ко всем кандидатам, за исключением Министерства экологии (возразили представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков), будет ещё сигнальное голосование в партийном чате", — написал Качура.

Нардеп добавил, что из-за необходимости провести дополнительные консультации, рассмотрение заявлений об отставке министра по делам ветеранов и министра экологии, вероятнее всего, переносится с 16 декабря на пятницу, 18 декабря.

Отметим, 15 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента заявил, что глава Министерства по делам ветеранов Сергей Бессараб и глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написали заявления об увольнении.

Напомним, 11 декабря народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что ожидаются перестановки в Кабмине.

14 декабря Разумков на брифинге заявил, что у двух-трех министров есть шансы лишиться должности.