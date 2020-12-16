Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией

Верховная рада проголосовала за законопроект №0083 о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией.

За такое решение проголосовало 303 народных депутата, сообщается на сайте Верховной рады.

Соглашение необходимо для того, чтобы отношения между двумя странами строились на правовых нормах. Из-за выхода Британии из ЕС, стране необходимо перезаключать стратегические договоры и партнерства со многими странами.

Согласно документу, таможенная пошлина для Украины не будет применяться до 2023 года, а для Соединенного королевства до 2026. Без пошлин можно будет ввозить 36 видов товаров, для других четырех групп ввели дополнительные объемы. Украина также должна установить квоты для трех видов товаров, а также расширить их для других двух.

В четвертом разделе также указывается, что уровень торговли должен быть таким же, как и в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС.

Напомним, что сегодня депутаты проголосовали за разрешение госслужащим работать до 70 лет.

А также отправила в отставку министра по вопросам ветеранов Сергея Бессараба.

Ранее был принят закон о госбюджете на 2021.