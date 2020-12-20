Украина готова изменить Конституцию в вопросе Донбасса, но не курс на НАТО, – Зеленский

По его словам, в Минских соглашениях и в Нормандском формате "ничего о членстве в НАТО нет".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отменять закрепленный в Конституции курс на членство в НАТО, но может изменить Основной закон в вопросе статуса Донбасса.

Об этом Зеленский заявил в интервью The New York Times.

"В минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в нормандском формате ничего о членстве в НАТО нет. Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это соответствует минским соглашениям, на это мы готовы. Изменять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, — здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", — сказал Зеленский.

По его мнению, изменения, предусмотренные Минскими соглашениями в рамках децентрализаци в Украине уже осуществляются.

"Я это говорил президенту Российской Федерации на встрече в нормандском формате. Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, постоянно спускаются. Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении Донбассу больше преференций, вот такие компромиссы могут быть — это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю", - добавил Зеленский.

Напомним, 5 ноября Украина представила свой "План совместных шагов" по Донбассу, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО.

Примечательно, что в Минских соглашениях проведение местных выборов на территории ОРДЛО указано, как предпоследний, 12-й пункт плана по урегулированию кризиса. Однако "формула Штайнмайера" меняет порядок имплементации Минска-2. Согласно ее процедуре, вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления произойдет только после проведения на этих территориях местных выборов, и лишь после этого состоится вывод войск оккупантов и установление контроля Украины над своей восточной границей

14 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета в парламенте заявил, что "формула Штайнмайера" не будет включена в законопроект о продлении действия "Закона об особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса".

15 декабря парламент продлил действие этого закона на год, до 31 декабря 2021 года.