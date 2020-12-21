Четверть украинцев ожидают новых президентских выборов в 2021 году – опрос

Украинцы больше верят в смену власти в грядущем году, чем в улучшение собственного благосостояния.

Как показал новый соцопрос фонда Демократические инициативы, проведенный совместно с Киевским международным институтом социологии, 22% украинцев считают, что в 2021 году, скорее всего, состоятся новые выборы президента и еще 3% опрошенных – уверены в этом.

Еще больший процент (33%) участников опроса считают возможными досрочные выборы в Верховную Раду Украины, и почти 40% считают, что в течение 2021 года вероятна смена состава правительства. Причем 30% украинцев уверены в замене Кабмина.

При этом мнения относительно возможной смены правительства у сторонников разных политсил разделились. В частности, изменения состава Кабмина ожидают 28% сторонников "Слуги народа" и 62% симпатиков "Европейской солидарности".

"Около 20% верят, что в 2021 на Донбассе воцарится мир. В наказание коррупционеров верят лишь 10% граждан, и столько же – в снижение уровня преступности", – свидетельствуют результаты исследования.

Только 18% респондентов, ожидают в новом году улучшение ситуации со справедливым правосудием в стране.

"Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной", – сообщается в результатах опроса.

При этом, только 25% опрошенных ожидают роста материального благосостояния, и лишь 12% украинцев считают возможным уменьшение тарифов.

Примечательно, что мнения, относительно роста уровня жизни разделились: "Рост благосостояния в 2021 году ожидают 24% сторонников "Слуги народа", и 67% – скорее нет. Среди сторонников остальных партий оптимистов около 10-15%".

Как мы уже сообщали, согласно этому же опросу президент Украины Владимир Зеленский стал одновременно и политиком и неудачником года.