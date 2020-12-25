Конституционный кризис никуда не исчез, мы его остановили, – Зеленский

По словам президента, Конституционный суд — "государственно-частное партнерство", состоящее из "детей" Януковича, "племянников" Порошенко и "родственников" Тимошенко.

"Он никуда не исчез. Мы его остановили. Давайте сначала. Я не хочу, как предшественники, говорить, что все эти 30 лет у нас конституционный кризис. Скажем так, очень много лет в Украине работает государственно-частное партнёрство, которым я называю Конституционный Суд", – рассказал президент Владимир Зеленский в интервью журналу Фокус.

По словам Зеленского, при его каденции не назначили ни одного судью.

"Состав КС нам с вами понятен: это как "дети" Виктора Януковича, так и "племянники" Петра Порошенко. Еще есть "дальние родственники" Юлии Тимошенко. Это правда, с которой мы живем. За мою каденцию новых судей в КС не назначали", – говорит президент. По его словам, новых судей КС не могут назначить из-за "влияния со стороны заинтересованых лиц".

Президент также заявил, что Конституционный суд всегда работал не по тем законам, по которым живут украинские граждане, а по своему собственному — частному.

"КС не является независимым, хотя, согласно законодательству, он есть таковым. Много лет на них, этих акционеров КС, влияют игроки — как из бизнеса, так и из политики", — объяснил свою мысль Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что, по его мнению, исполняющий обязанности руководителя ООО "Конституционный суд" Александр Тупицкий превысил свои полономочия.

"Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначить директора Бюро. Затем они пере­шли к НАПК [заблокировали часть его полномочий], после чего я понял, что их срочно надо остановить", — рассказал Зеленский, добавив, что это заставило его принять жесткое решение, которое в итоге и остановило возможные новые действия КС.

"До сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения. Нет альтернативы (законопроекту о роспуске Конституционного суда)", – рассказал Зеленский.

27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

В начале ноября, в связи с вышеупомянутым решением, Высший антикоррупционный суд упразднил производство касательно возможной лжи в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. С момента вступления в силу решения Конституционного суда, НАБУ и САП закрыли уже 65 уголовных дел по указанной статье.

Верховная Рада и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения. "В свою очередь, Конституционный Суд должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности, должен принимать решения, которые в целом соответствуют мировой судебной практике. Что еще более важно, конституционный суд должен принимать решения исключительно в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции", – говорится в заключении Венецианской комиссии, опубликованном вечером 9 декабря.