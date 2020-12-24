Делаем все для ускорения поставок в Украину качественной вакцины, – Зеленский

По словам президента, Минздрав постоянно ведет переговоры о поставках вакцины со многими мировыми производителями.

Украинские власти активизируют переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и главами стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной вакцины от коронавируса.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, Минздрав постоянно ведет переговоры о поставках вакцины со многими западными, китайскими и европейскими производителями.

Зеленский говорит, что сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем кварталах следующего года. Сейчас же первую партию ожидают в конце первого квартала.

"Надо сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины", – сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что бесплатная прививка будет предусмотрена для тех слоев населения, которые попадают в зону риска: медиков, военных, соцработников и полицейских.

Отметим, специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.

Кабинет министров 23 декабря выделил 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса. Средства направлены Министерству здравоохранения.