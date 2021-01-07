"Вдохновляет стойкость Конгресса". Зеленский прокомментировал штурм Капитолия

Президент заявил, что Украина осуждает насилие против крупнейшего демократического учреждения в мире.

Президент Владимир Зеленский заявили, что Украина осуждает беспрецедентное насилие, вызванное беспорядками в США. Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

По его словам, украинская сторона также восхищена стойкостью Конгресса, которая все же утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США 2020 года.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире — Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость Конгресса США, который в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческую совместную сессию, которая в подавляющем большинстве подтвердила волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента", – заявил Зеленский.

Напомним, подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек.