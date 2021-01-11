Подпись Кернеса под выдвижением Терехова на секретаря горсовета подделка, - "Слуга народа"

Обратившаяся в прокуратуру депутат горсовета считает, что Кернес не мог поставить подпись под выдвижением кандидатуры Терехова на должность секретаря по состоянию здоровья.

11 января депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева опубликовала на своей странице в Facebook фотографию письма, в котором сообщается об открытии уголовного дела о возможной подделке подписи покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса под ходатайством о выдвижении кандидатуры Игоря Терехова на должность секретаря горсовета. На основании этого документа состоялось голосование и избрание Терехова на этот пост.

Мустафаева лично обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщила, что электронную подпись покойного градоначальника якобы использовали сторонние люди, поскольку ее владелец не мог этого сделать по состоянию здоровья.

В прокуратуре информируют, что на текущий момент продолжается расследование.

Дело открыли еще 29 декабря 2020 года по статье 358 УК ("Подделка документов по про предварительному сговору группой лиц"). Санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Представитель прокуратуры Харьковской области подтвердил "Суспільному" факт открытия уголовного дела. Он отметил, что информация из обращения депутата Мустафаевой еще будет проверяться.

Напомним, избрание Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета состоялось на сессии 9 декабря 2020 года. Перед голосованием "председательствующий" на сессии заявил, что им поступило ходатайство касательно выдвижения Терехова на должность секретаря с электронной подписью Кернеса, который на тот момент, согласно официальной информации, находился на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Напомним, избранный мэром Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря. После его смерти исполняющим обязанности мэра Харькова стал секретарь горсовета Игорь Терехов.