Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила "Слуга народа" Мезенцева

Мария Мезенцева заменила на должности свою коллегу по фракции Елизавету Ясько.

После трехчасовых дебатов, которые проходили в онлайн-режиме, представители Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) избрали нового руководителя делегации. На этой должности нардепа фракции "Слуга народа" Елизавету Ясько заменила ее коллега по политсиле 31-летняя Мария Мезенцева. Об этом рассказал на своем канале в Telegram нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

По информации Гончаренко, "за" Марию Мезенцеву проголосовали десятеро делегатов от "Слуги народа", двое — от ОПЗЖ и представитель депутатской группы "За майбутнє". Назначение Мезенцевой на должность главы украинской делегации в ПАСЕ не поддержали представители ЕС, "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "Слуги".

Мария Мезенцева начала свою политическую карьеру в Харькове. В 2015 году ее избрали депутатом Харьковского городского совета. Тогда она баллотировалась от партии "Самопомощь". На парламентских выборах 2019 года ее избрали нардепом по мажоритарному округу №168 (Шевченковский район города Харькова). На них она баллотировалась уже как представительница "Слуги народа". В парламенте она стала зампредседателя Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Также Гончаренко рассказал, что на должность вице-президента ПАСЕ выдвинули главу комитета по международным делам Александра Мережко.

Отметим, ПАСЕ является одним из двух главных уставных ведомств Совета Европы. В этот консультативный орган входят представители парламентов всех государств-членов.

Напомним, в июне 2019 года украинская делегация решила временно прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм против РФ.

16 января 2020 народные депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом законопроект №2718, который предусматривает восстановление участия делегации от Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В декабре 2020 года украинская делегация в ПАСЕ приняла решение отправиться на январскую сессию органа в оффлайн режиме.