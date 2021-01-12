"Россия пыталась присвоить себе Гоголя, теперь добралась до Королева", - министр Ткаченко

Министр Ткаченко назвал попытки РФ "присвоить себе" одного из основателей космонавтики Сергея Королева "подтверждением информационной войны против Украины".

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко, комментируя ситуацию с попыткой России присвоить себе достижения ученого Сергея Королева, написал на своем канале в Telegram о том, что это не первый случай, когда представители РФ пытаются улучшить свой имидж за счет известных людей, рожденных на территории других стран.

"Пытались с Николаем Гоголем, теперь добрались до Сергея Королева. Для России не впервой присваивать себе чужую историю, культуру, территории и выдающихся людей. И сегодня мы видим очередное подтверждение информационной войны, которая ведется против Украины", — написал Ткаченко.

Министр рассказал, что 12 января аккаунт России в Twitter отметил День рождения ученого и одного из основателей космонавтики Королева, тем самым "приписав себе достижения украинца", на что получил, по мнению Ткаченко, "достойный ответ" от Twitter-аккаунта Украины.

Так, на странице Украины в Twitter появился пост с напоминанием о том, что Королев, "называвший себя украинцем", родился в Житомире, вырос в Нежине и Киеве а учился в Одессе и Киеве.

Глава Минкульта Ткаченко также написал, что Королев значительную часть жизни провел в Украине.

"А вот в Советской России его арестовали, подвергли пыткам и посадили в тюрьму. Напомню, в те годы шло великое противостояние Советского Союза и США касательно того, кто первый полетит в космос. И большой вопрос, кто победил бы, если бы не украинец Сергей Королев", — считает Ткаченко.

Напомним, 12 января 2021 года, в день 114-летия с Дня рождения ученого Сергея Королева, глава космической компании SpaceX Илон Маск оставил отметку в Twitter на русском языке, назвав космического конструктора великолепным.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригласил Маска в Украину, чтобы тот посмотрел Музей космонавтики Сергея Королева в Житомире.