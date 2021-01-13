В Харькове расследуют "поддельную" подпись Кернеса: что это значит и чем может обернуться

Харьковский городской совет жестко отреагировал на сообщения о возможной подделке электронной подписи Геннадия Кернеса. Фокус разбирался в ситуации и в том, может ли расследование обернуться чем-то серьезным для власти города.

11 января общественности стало известно о том, что полиция расследует возможную подделку электронной подписи мэра Харькова Геннадия Кернеса на серьезном документе — представлении Игоря Терехова на должность секретаря горсовета от 9 декабря 2020 года.

Почему это важно?

Если подпись и вправду подделали, значит, Терехова на эту должность избрали незаконно, а затем – после смерти Кернеса – он также в обход закона начал исполнять обязанности последнего и стал фактически новым руководителем города. Как минимум, до следующих выборов, которые, скорее всего, пройдут не раньше осени (об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко).

12 января мэрия Харькова раскритиковала средства массовой информации за освещение проблемы, а обвинения назвала "вбросами нечистоплотных СМИ". Напоминая о своей возможности пойти в суды, городская власть призвала дать полиции возможность в спокойной обстановке провести расследование: "правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, которой, по непонятным нам причинам, вдруг показалось, что подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была подделана".

Депутатом этим оказалась "слуга народа" Алина Мустафаева, которая на своей странице в Facebook опубликовала фотографию письма областной прокуратуры. В нем говорится об открытии полицией уголовного производства по статье 358 УК Украины ("Подделка документов по про предварительному сговору группой лиц").

До этого Мустафаева же обратилась к правоохранителям с заявлением, в котором сообщила, что электронную подпись покойного градоначальника якобы использовали сторонние люди, поскольку состояние здоровья ее владельца – Геннадия Кернеса, в тот момент еще лечившего последствия коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите", – не позволяло ему этого сделать.

[ + – ] Ответ из прокуратуры на запрос депутата Мустафаевой.

Электронная подпись принадлежит не Кернесу, а горсовету?

О том, что электронная подпись Кернеса подделана, первым заговорил будущий депутат горсовета от "ОПЗЖ" Анатолий Родзинский, который в судебном порядке пытался обжаловать документ о регистрации Кернеса мэром на основании его заявления, которое поступило в городскую ТИК. На своей странице в Facebook он 13 ноября написал о том, что документ был подписан не лично мэром, а с помощью электронной подписи горсовета.

"При чем эта подпись была выдана налоговой 17.09.2020, а с 16.09.2020 Кернеса уже не было в Украине и получить ее он физически не мог! Это все, чтобы люди, которые не имеют никакого отношения к Кернесу или даже предавшие его, под "флагом Кернеса" захватили на 5 лет управление Харьковом", – написал Родзинский (адвокат и "небезразличный харьковчанин, которому не все равно").

Родзинский также сомневается, что электронная подпись в документе о выдвижении кандидатуры Терехова на должность секретаря горсовета принадлежит именно Кернесу, а не горсовету.

В том, что документы подписывал лично Геннадий Кернес, сомневается и его давний друг, бывший мэр Харькова Михаил Добкин. В программе "Vласть vs Vлащенко" политик заявил следующее: "Сессия должна была пройти в срок до 20 декабря, но это был выходной день, значит 15, 16, 17, 18… Ее назначают неожиданно на 9, а 16-го не стало Кернеса. Значит кто-то мог знать теоретически, что он в крайне тяжелом состоянии и что врачи дают самые неблагоприятные прогнозы. Тогда, если это правда, кто подписывал письмо? У кого были ключи от электронной подписи Кернеса?"

"Я харьковчанин, я на прошлых выборах голосовал за Кернеса, я на этих выборах голосовал за Кернеса. Я хочу знать правду. Я имею на это право", – говорит Добкин.

При этом он считает, что если подпись действительно ставил не Кернес, то речь может идти о попытке захвата власти.

"Эта статья не имеет сроков давности, но следы остаются четкие", – отметил Добкин.

В этом же интервью Михаил Добкин в очередной раз подтвердил свое намерение принять участие в будущих выборах городского головы, в которых он может составить конкуренцию потенциальному кандидату от теперь уже бывшей команды Кернеса, коим вполне может стать Игорь Терехов.

Есть ли перспективы у расследования?

В комментарии hromadske депутат Верховной Рады VIII созыва от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев, который сам родом из Харьковской области, заявил, что не верит в успех каких-либо обжалований по этому вопросу.

"Обжалования могут только затянуть с определением даты выборов мэра. Привести к изменению сложившейся в Харькове конструкции – вряд ли", – заявил он.

Не верит в них и Анатолий Родзинский – потому он и не стал обращаться к правоохранителям после того, как суд признал регистрацию Кернеса городским головой законной.

"Напишем мы обращение, это будет расследовать полиция. И что? Что они выйдут сами на себя? Нет", — объяснил он в разговоре с изданием.

Что до полиции, то важно понимать, что ее главное управление в Харьковской области незадолго до смерти Кернеса – 4 декабря – возглавил Андрей Рубель. По данным KHARKIV Today, его связывают с приближенным к министру внутренних дел Арсену Авакову бизнесменом Игорем Котвицким. Последний находится в давних дружеских и деловых отношениях с Игорем Тереховым.

Если предположить, что правоохранители все же расследуют преступление, подпись признают поддельной и найдут виновников фальсификации, то санкция статьи, по которой открыто уголовное производство, предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но существуют ли эти самые виновники и если да, то кто эти персоналии? Открытым остается и вопрос о том, как расследование способно повлиять на грядущие выборы.

Напомним, депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Ольга Мустафаева обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщила, что электронную подпись покойного градоначальника якобы использовали сторонние люди, поскольку ее владелец не мог этого сделать по состоянию здоровья.

В Харьковском городском совете заявили в ответ, что подпись Геннадия Кернеса, которую использовали на первой сессии нового горсовета, подлинная и пригрозили обращением в суд.