"Вброс нечистоплотных СМИ". Мэрия Харькова угрожает судами за новости о подлинности подписи Кернеса

В Харьковском городском совете снова заявили: подпись Геннадия Кернеса, которую использовали на первой сессии нового горсовета, является подлинной.

Харьковская мэрия во вторник, 12 января, разместила на своем сайте заявление, в котором в очередной раз назвала подлинной электронную подпись тогдашнего мэра Геннадия Кернеса, которую использовали на первой сессии нового горсовета 9 декабря, чтобы предложить кандидатуру Игоря Терехова на должность секретаря горсовета (после смерти Кернеса именно он стал исполняющим обязанности городского головы).

"Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота. Подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, – не что иное, как попытка дискредитировать городскую власть Харькова. Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными", – сказано в заявлении.

В горсовете напомнили, что могут обратиться в суд на СМИ, которые допустили распространение информации в таком ключе. И добавили, что подделать цифровую подпись невозможно в принципе.

Ранее сообщалось, что 11 января, депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева опубликовала на своей странице в Facebook фотографию письма, в котором говорится об открытии уголовного производства о возможной подделке подписи покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса под ходатайством о выдвижении кандидатуры Игоря Терехова на должность секретаря горсовета. На основании этого документа состоялось голосование и избрание Терехова на этот пост.

Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове.