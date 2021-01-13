Экс-главу Харьковской ОГА Кучера назначили руководить Государственной регуляторной службой

Алексей Кучер безуспешно баллотировался в мэры Харькова от партии "Слуга народа". На текущий момент он возглавляет одноименную фракцию в Харьковском горсовете.

На заседании Кабинета министров Украины, которое состоялось 13 января, было принято решение о назначении бывшего главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера руководителем Государственной регуляторной службы. Об этом сообщил нардеп фракции ЕС Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

"Кадровые вопросы. … Кабмин назначил Кучера Алексея Владимировича Главой Государственной регуляторной службы Украины", — написал нардеп.

На текущий момент Алексей Кучер возглавляет фракцию "Слуга народа" в Харьковском горсовете. На местных выборах в 2020 году он баллотировался и на должность мэра Харькова от этой партии, однако проиграл, заняв третье место с результатом 7,24% голосов. 27 ноября 2020 года, через месяц после дня голосования, Зеленский подписал указ о назначении новой главы Харьковской обладминистрации. Эту должность Кучер занимал с начала ноября 2019 года. На парламентских выборах летом 2019 года он победил на выборах по одному из мажоритарных округов Харьковской области.

Напомним, недавно стало известно, что полиция расследует возможную подделку электронной подписи покойного уже мэра Харькова Геннадия Кернеса на серьезном документе — представлении Игоря Терехова на должность секретаря горсовета от 9 декабря 2020 года. Соответствующее заявление подала в правоохранительные органы одна из депутаток фракции "Слуга народа" в Харьковском горсовете.

Фокус разбирался в ситуации и в том, может ли расследование обернуться чем-то серьезным для власти города.