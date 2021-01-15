Разумков: "Я поддерживаю закон об оппозиции. Она должна иметь и влияние, и ответственность"

Разумков отметил, что в Раде есть рабочая группа по закону об оппозиции, однако со стороны самой оппозиции нет большой заинтересованности в его разработке.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью Фокусу заявил, что он поддерживает законопроект, который гарантировал бы права парламентской оппозиции. По его словам, в ВРУ создана рабочая группа, которая занимается разработкой этого законопроекта. Ее координирует первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук.

"Но я не вижу большой заинтересованности в этом процессе со стороны оппозиции. Если ошибаюсь, пусть коллеги продемонстрируют обратное. Но принимать закон надо, чтобы права и обязанности были как у большинства, так и у других политических сил, потому что оппозиция у нас очень часто занимает позицию против всего, а хотелось бы видеть конструктивную позицию", — сказал Разумков.

По его мнению, даже те фракции и депутаты, которые находятся в оппозиции, могут влиять на принятие решений в государстве.

"Поэтому оппозиция должна иметь и влияние, и ответственность. Именно в таком режиме работы, уверен, рождается истина", — считает глава парламента Украины.

Разумков также отметил, что нередко можно увидеть решения, за которые голосуют по 300 и более нардепов, однако для формального создания коалиции с другими фракциями и группами он не видит оснований. Он напомнил, что фракция "Слуга народа", которая функционирует как коалиция, насчитывает 246 депутатов, чего, по мнению спикера, "достаточно для того, чтобы коалиция была дееспособной".

На ремарку журналистки Фокуса касательно того, что часто "Слуги народа" во время голосований не дают даже 200 голосов при необходимом минимальном количестве в 226 голосов, из-за чего законопроекты принимаются благодаря поддержке других политсил, Разумков заявил, что "не видит в этом проблемы".

"Каждый самостоятельно принимает решение, поддерживать или не поддерживать инициативу. Таких больших фракций [как наша] еще не было. Когда, например, не голосуют 50 депутатов фракции СН, это воспринимается масштабно, но это лишь 20% фракции", — сказал глава ВРУ.

Напомним, в неправительственной организации "Комитет избирателей Украины" заявили, что в 2020 году Верховная Рада приняла 230 законов, и только 37 из них (или 16%) обеспечены исключительно голосами монобольшинства. По их подсчетам, по состоянию на декабрь 2020 года среди представителей фракции "Слуга народа" осталось лишь 211 нардепов, которые преимущественного голосовали "за". Следует отметить, что формально на сегодняшний день представителями фракции "Слуга народа" являются 246 парламентариев.

Как сообщалось ранее, в декабре 20 нардепов не было ни на одном заседании Рады.