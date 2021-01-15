У Меркель рассказали, о чем удалось договориться на переговорах с Зеленским

Политики говорили о Донбассе, а также о ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщается в официальном объявлении на сайте Федерального правительства Германии, днем в пятницу, 15 января лидеры Германии и Украины провели телефонные переговоры на высшем уровне.

"Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня поговорили по телефону", – отметил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

По его словам: "Федеральный канцлер и президент Украины обсудили вопросы, касающиеся сдерживания пандемии Covid-19 и ситуации на востоке Украины. Договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации Минских договоренностей". Отмечается также, что разговор состоялся по инициативе Меркель. Других подробностей не приводится.

Буквально за час до этого информацией о состоявшихся переговорах поделился сам Владимир Зеленский.

"Рад пообщаться с Ангелой #Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии #COVID19", – написал Зеленский в Twitter, не став отмечать в своей публикации Ангелу Меркель, однако при этом, зачем-то добавив на ее фамилию хештег.

Кроме того, Зеленский отметил, что "Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером", использовав вместо названий стран значки флагов двух государств. "Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на #Донбассе", – заключил президент Украины, добавив еще один хештег.

Напомним, во вторник, 12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников глав "Нормандской четверки", на которых Украину представлял глава ОП Андрей Ермак. По словам Ермака, переговоры "были непростыми, но имели конструктивный характер". В следующий раз советники глав стран "Нормандской четверки" встретятся 22 января.