У Зеленского рассказали о визите в Белый дом и приглашении Байдена в Украину

Визит в Соединенные Штаты уже готовится, но говорить о точной дате пока сложно по ряду причин

Байдена и других мировых лидеров будут приглашать не только на парад Независимости, но и на другие большие события в Украине, — заявил заместитель ОП Игорь Жовква в интервью ТСН.

"Это и саммит Крымской платформы, и например, 80-ая годовщина Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров и президента США, в частности", — заявляет Игорь Жовква.

По его словам, визит Джо Байдена в Украину также вопрос недалекого будущего.

Игорь Жовква отметил, что визит Зеленского в Соединенные штаты также готовится. Но конкретную дату нельзя назвать из-за нескольких причин:

Пандемия коронавируса;

Внутреннеполитическая ситуация в США;

Процесс смены власти в стране.

"Когда новая американская администрация полноценно приступит к своим обязанностям, включая высших должностных лиц, госсекретаря, его помощников и заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и мы будем готовить этот визит", — подытожил Жовква.

Напомним, 20 января состоится инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена, на котором будет присутствовать один представитель от Украины.

Ранее Игорь Жовква заявлял, что Илону Маску Украина может быть интересной, как место для ведения бизнеса.