Илону Маску может быть интересна Украина как место для ведения бизнеса, - ОП

Основателю Tesla могут пригодиться большие запасы лития, которые есть в стране, считают в Офисе президента.

Помимо приглашения Маска Зеленским посетить музей космонавтики в Житомире, Украине есть чем еще заинтересовать миллиардера, — заявил заместитель Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.

"Мы можем много говорить о том, почему Илону Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему – литий. Дальше не нужно продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможность, как этот литий производить и поставлять", — заявил Жовква.

Основным элементом в производстве любых аккумуляторов является литий. В электромобилях Tesla все аккумуляторы производятся с литием, как одним из основных элементов.

Залежи лития в Украине одни из самых крупных в мире. Их запасы в стране находятся под государственной тайной. Полезные ископаемые находятся в Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях. Ныне спецразрешение на добычу лития есть только у двух компаний: ООО "Петро-Конслатинг" и ООО "Региональные инвестиционные технологии". Однако ни одна из этих компаний пока не начала добычу. По данным Лиги.Бизнес, залежи оцениваются еще по данным советской геологоразведки, их тогда оценивали в 500 000 – 5 млн тонн. Мировые запасы при этом оцениваются в 53 млн тонн. По

Напомним, в День рождения украинского конструктора Королева, Владимир Зеленский пригласит Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире.

Позднее появилось видео с Житомирского облсовета, на котором чиновник рассуждает, что еще можно показать предпринимателю.