Ілону Маску може бути цікава Україна як місце для ведення бізнесу — ОП

Засновнику Tesla можуть стати в нагоді великі запаси літію, які є в країні, вважають в Офісі президента.

Крім запрошення Маска Зеленським відвідати музей космонавтики в Житомирі, Україні є чим ще зацікавити мільярдера, — заявив заступник Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.

"Ми можемо багато говорити про те, чому Ілону Маску могла б бути цікава Україна. Я назву лише одну тему — літій. Далі не потрібно продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливість, як цей літій виробляти і поставляти", — заявив замісник Офісу президента Жовква.

Основним елементом у виробництві будь-яких акумуляторів є літій. В електромобілях Tesla всі акумулятори виробляються з літієм, як одним з основних елементів.

Поклади літію в Україні одні з найбільших в світі. Їх запаси в країні знаходяться під державною таємницею. Корисні копалини знаходяться в Кіровоградській, Донецькій, Дніпропетровській і Житомирській областях. Нині спецдозвіл на видобуток літію є тільки у двох компаній: ТОВ "Петро-Конслатинг" і ТОВ "Регіональні інвестиційні технології". Однак жодна з цих компаній не почала видобуток. За даними Ліги.Бізнес, поклади оцінюються ще за даними радянської геологорозвідки, їх тоді оцінювали в 500 000-5 млн тонн. Світові запаси при цьому оцінюються в 53 млн тонн. за

Нагадаємо, в День народження українського конструктора Корольова, Володимир Зеленський запросив Ілона Маска відвідати музей космонавтики в Житомирі.

Пізніше з'явилося відео з Житомирської облради, на якому чиновник міркує, що ще можна показати підприємцю.