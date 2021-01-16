"Что вы ему покажете?" В Житомире озаботились возможным визитом Илона Маска (видео)

Чиновники не знают, что может заинтересовать американского миллиардера и бизнесмена в городе.

Приглашение Владимиром Зеленским основателя SpaceX и генерального директора Tesla Inc. Илона Маска в музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире, стал предметом обсуждения на заседании комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета, передает "Житомир.info".

Несмотря на то, что основной темой собрания была подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки, вопрос о возможном приезде Маска в Житомир не остался в стороне. Глава комиссии Александр Савченко задался вопросом, что же можно показать в городе, кроме музея.

"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже по своим меркам, что он будет только в музее ходить? Тем более, что все, что сделано советской космонавтикой, украденное, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского, но мы же знаем историю. Поэтому он (Маск) посмотрит на это все — его это не интересует, его интересует перспектива", – поинтересовался чиновник.

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Напомним, Илон Маск 12 января, в день 114-летия основоположника космонавтики СССР, уроженца Житомира Сергея Павловича Королева, оставил публикации. в Twitter на русском языке, назвав космического конструктора великолепным.

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Зеленский ответил на публикацию американца, пригласив его в Украину посмотреть музей космонавтики.

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Музей был основан в Житомире в 1970 году в доме, где конструктор провел свое детство, а в 1991 году в отдельном здании была открыта вторая часть музея – экспозиция "Космос" с образцами советской космической техники. Среди экспонатов музея – реальный спускаемый аппарат космического корабля "Союз-27" и 9 миллиграммов лунного грунта.